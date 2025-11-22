La millonaria inversión de un hostelero para sobrevivir en Booking: "Si no estás con ellos, te mueres"

Con una puntuación de 8,9, la pensión 'Chiqui' se ha convertido en uno de los alojamientos más populares de Peñíscola en Booking. Hasta allí se desplazó Equipo de Investigación para conversar con su propietario y conocer cómo es convivir desde dentro con la mayor plataforma de reservas del mundo.

Vizcarro lo resume con una cifra contundente: "De cada siete reservas, cinco venían gracias a Booking". Una dependencia que, reconoce, trae consigo una presión constante por mantener una buena reputación. Las opiniones de los clientes son clave y la plataforma no deja de insistir en ello.

Siguiendo sus recomendaciones, el propietario decidió invertir 75.000 euros en reformas para elevar la calidad del establecimiento. "Antes teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido; ahora cada habitación tiene su propio baño", explica.

Pero esta transformación no se limita a las obras. Booking también condiciona la manera en que los alojamientos deben presentarse para seguir compitiendo. "O lo tomas o lo dejas. Si no estás con ellos, te mueres", afirma Vizcarro, que ha tenido que adaptar su hostal a los nuevos estándares marcados por la plataforma.

"Teníamos tres habitaciones con un baño compartido. Al principio funcionaba bien, pero luego nos fueron diciendo: tienes que poner baño en cada habitación, aire acondicionado y renovar las habitaciones", recuerda. Cambios necesarios, asegura, para no quedarse atrás en un mercado dominado por Booking.

