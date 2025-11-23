Así eran los mensajes que lanzaba Queipo de Llano en la radio: "Si un afeminado invertido lanza infundios alarmistas, matarlo como a un perro o entregármelo"

Equipo de Investigación recupera las polémicas declaraciones que Queipo de Llano hizo en la radio. Además, la periodista Eva Saiz explica en este vídeo quiénes son los herederos del general franquista.

"Si algún afeminado, algún invertido, se dedica a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro o entregármelo a mí al instante", declaró Queipo de Llano en la radio. "No daba los mensajes desde la sede de la radio, sino que era el técnico el que iba al cuartel general de la Gaviria, donde estaba Queipo de Llano, para que diese la locución", explica al respecto la periodista Eva Saiz, a lo que añade que "el único que hizo callar a Queipo de Llano era el técnico, que le decía que se callara antes de intervenir por la radio".

Además, la periodista de 'El País' indica quiénes son los herederos de Queipo de Llano: "Herederos directos los cuatro hijos que tuvo Queipo con su mujer, y luego se puede hablar de una decena de nietos y también bisnietos y tataranietos". Sin embargo, tal y como aclara Saiz, "no son como los Franco, que salen en las revistas, están de fiestas y salen y entran por todos los sitios, sino que la mayoría de los herederos de Queipo de Llano tienen sus profesiones, trabajos dignos".

*Podes ver el programa completo en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.