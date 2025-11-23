Así se hizo rico el general franquista Queipo de Llano: "Pasó de vender jabones por las tiendas a ser marqués, tener un cortijo y una cuenta en Suiza"

Equipo de Investigación conversa con Bonifacio Cañibano, periodista experto en la historia del cortijo Gambogaz, quien describe la finca como un lugar donde el trabajo "era forzoso" y relata cómo Queipo de Llano pasó de la penuria a la riqueza.

Equipo de Investigación conversa con Bonifacio Cañibano, periodista experto en la historia del cortijo Gambogaz, quien describe la finca como un lugar donde el trabajo "era forzoso" y relata cómo Queipo de Llano pasó de la penuria a la riqueza.

"Gracias a Gambogaz, la familia empezó a acumular fortuna. Nueve años antes de adquirir la finca, Queipo había estado recorriendo las tiendas de Madrid vendiendo jabón, tras caer en desgracia durante la dictadura de Primo de Rivera, pasar a la reserva y enfrentar graves problemas económicos", explica Cañibano.

Una década después, el periodista señala, Queipo de Llano "ya contaba con el cortijo Gambogaz, una cuenta bancaria en Suiza y, además, el título de Marqués". Y añade: "Todo esto lo consiguió mientras se presentaba como el 'general de los pobres'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.