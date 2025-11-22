El carcelero que liberó a la farmacéutica de Olot asegura que fue engañado: "Yo pensaba que iba a buscar un paquete"

El equipo de Gloria Serra indaga en el secuestro no terrorista más impactante de nuestra historia reciente: hace 30 años fue liberada Maria Àngels Feliu, que se encontraba retenida en condiciones infrahumanas y contra su voluntad. En el reportaje localizan al carcelero de la farmacéutica de Olot.

Sebastià Comas Baroy, alias 'Iñaki', fue uno de los carceleros de Mari Àngels Feliu y, según su propio relato, también quien finalmente la liberó. Hoy trabaja como camarero y repasa ante Equipo de Investigación cómo vivió desde dentro el secuestro de la farmacéutica de Olot, raptada el 20 de noviembre de 1992 y liberada 492 días después, el 10 de marzo de 1994.

Comas sostiene que actuó en contra del resto de secuestradores para poner fin al cautiverio. Afirma que fue "engañado" desde el principio, porque —dice— creyó que solo iba "a buscar un paquete".

"Por la noche me llaman y me dicen que el paquete se convirtió en pajarito. Eso ya me dio mala espina", recuerda.

Según su versión, le prometieron "seis millones en cuatro días". Durante los primeros 140 días, cuenta, permaneció apenas a tres o cuatro metros de la víctima: "Ella estaba en el zulo y yo a esa distancia, con mi colchón y mi tele. Las condiciones eran un colchón y la radio puesta para molestarla y no dejarla dormir, aunque ella se adaptó a aquel entorno" y asegura que no pudo liberarla antes.

