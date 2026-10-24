"No tenía muy buena fama": las pistas de los vecinos sobre el hombre acusado de no pagar el bautizo de su hijo

Equipo de Investigación se desplaza hasta Milladoiro, cerca de Santiago, para localizar al responsable del banquete. Allí, varios vecinos recuerdan su negocio de coches usados y uno de ellos apunta a la reputación que tenía en la zona.

Un bautizo multitudinario, una cuenta pendiente y un hombre al que Equipo de Investigación intenta localizar. Para seguirle la pista, el programa se desplaza hasta Milladoiro, cerca de Santiago de Compostela, donde el señalado por el impago tenía un negocio de compraventa de coches usados.

Allí, los reporteros preguntan por él a varios vecinos. Uno asegura que le suena de vista. Otro recuerda los vehículos que el hombre exponía junto a una rotonda y resume la reputación que, según dice, tenía en la zona: "No tenía muy buena fama".

El vecino va un paso más allá y explica qué se comentaba sobre el negocio. Según su testimonio, los coches que vendía "no eran mucho de fiar".

Son las referencias que el equipo recoge en su búsqueda del hombre acusado de contratar un gran banquete para el bautizo de su hijo y no abonar la totalidad de la factura. La propietaria del restaurante denunció que la celebración terminó con una deuda de miles de euros. Los vecinos, consultados por el programa, aportan ahora su recuerdo de alguien que había tenido su negocio en el pueblo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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