Un feriante denuncia que las críticas negativas en internet le arruinaron un negocio y cuestiona la fiabilidad de las reseñas

Una cena de 93 euros, croquetas congeladas y quejas por precios que no se anuncian. Equipo de Investigación recoge las denuncias de clientes de ferias y entrevista a un feriante que cuestiona las críticas negativas en internet.

Las ferias tienen luces, atracciones, puestos de comida y mesas donde sentarse a cenar después de un paseo. Pero, para algunos clientes, la noche termina con una cuenta inesperada, una comida decepcionante y la sensación de haber pagado demasiado por demasiado poco. Las quejas se repiten: precios que no se conocen antes de pedir, platos cuya calidad no responde a las expectativas y facturas que provocan indignación.

Uno de esos casos llegó a Equipo de Investigación en un programa de 2023. Un consumidor denunció que había pagado 93 euros por cenar en una carpa de la feria de Murcia. En su relato, publicado en redes sociales, resumía así su experiencia: "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas".

El equipo localizó al denunciante para conocer qué había ocurrido aquella noche. El hombre explicó que había acudido a la feria con su mujer y su hija para llevar a la pequeña a las atracciones. Después, decidieron sentarse a cenar algo rápido en una carpa. "Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones y decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona", contó. Sin embargo, aseguró que la calidad de la comida fue tan mala que ni siquiera llegaron a terminar de cenar.

Su queja iba más allá de una cuenta que consideraba excesiva. El consumidor aseguró haber encontrado denuncias similares en otros lugares de España y señaló a los puestos que, según su testimonio, se desplazan de una feria a otra. "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van", afirmó.

A partir de estas declaraciones, la investigación se trasladó a las islas Baleares, donde los reporteros buscaron a uno de los feriantes señalado por las quejas, que había instalado su puesto en un festival medieval. Al localizarlo, el equipo le preguntó por los precios que cobraba a sus clientes. El responsable negó algunos de los señalamientos y explicó que las tarifas podían variar entre dos y tres euros según la feria, debido a los gastos que debía asumir en cada ubicación.

La conversación también giró hacia las críticas publicadas en internet. El feriante aseguró haber sufrido las consecuencias de las valoraciones negativas durante su etapa al frente de un negocio en Sevilla. "Yo tenía un negocio en Sevilla y me han arruinado críticas de Tripadvisor, me han arruinado", sostuvo.

Para explicar aquella experiencia, cuestionó la fiabilidad de algunas reseñas y afirmó que existen empresas dedicadas a publicar valoraciones. "Hay empresas que se dedican a eso y viven de eso también. Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas", declaró.

El feriante terminó defendiendo que las críticas también estaban relacionadas con el precio que pagaban los clientes. En su opinión, si no les cobrara, probablemente no publicarían comentarios negativos o incluso dejarían valoraciones favorables: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas". Una explicación que deja sobre la mesa dos versiones distintas de una misma experiencia: la de los consumidores que denuncian precios y calidad, y la de un hostelero que cuestiona las críticas recibidas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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