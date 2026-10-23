Un corazón de medio kilo y una agonía de 12 horas: la autopsia de Maradona que plantea una cronología distinta a la de sus médicos

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación reconstruye las horas previas a la muerte de Maradona según los informes de los enfermeros que lo atendían y la cronología distinta que plantea el informe forense.

Equipo de Investigación reconstruye las últimas horas de Diego Armando Maradona según la versión que dieron sus médicos y enfermeros. Ricardo Almirón llegó a las 19:00 horas y explica que tomó los signos vitales del astro argentino.

La cocinera, pro su parte, declaró que esa noche le llevó la cena a la habitación sobre las 23:00 horas. Explica que entró con Ricardo, le dio la medicación, le saludó y se fue a dormir.

El sobrino de Maradona es la última persona de la familia que afirma haberlo visto con vida. Almirón, por su parte, apunta que a las 2:30 horas Maradona se levantó a orinar y "continuó descansando en buena forma como todas las noches".

Su última comprobación es a las 6:00 de la mañana, cuando "observé que el paciente respiraba en buena forma, 17 por minuto". Media hora después hace el pase de guardia con su compañera y comprueba que estaba "descansando en buena forma".

Tras esto, la enfermera toma el relevo. Su informe registra la mañana por horas. Maradona descansa. A las 7:30 se levanta, camina por la habitación y orina. Una hora después sigue descansando hasta las 9:20 horas, cuando según el informe se niega a que le tomen los signos vitales.

Dos horas después, a las 11:30, llegan la psiquiatra y el psicólogo y Maradona ya no responde. No tiene pulso. 45 minutos más tarde, Leopoldo Luque llama a emergencias para pedir una ambulancia.

Jana Maradona, hija del exfutbolista, todavía se pregunta por qué transcurren tres cuartos de hora antes de que se realice la llamada: "Es como una muestra de la inacción de los médicos en general, de todo el equipo, de no hacer nada, de quedarse paralizado".

La autopsia tiene otra versión

Los informes forenses de la autopsia de Diego Armando Maradona plantean una cronología distinta de la que presentan los informes de los médicos y enfermeros que atendían al astro argentino.

La autopsia revela que el corazón de Maradona estaba gravemente enfermo. Murió de un paro cardíaco y sus pulmones estaban llenos de líquido.

Su corazón pesaba 503 gramos, un peso muy superior al habitual, y los forenses encontraron tres litros de líquido acumulado en el abdomen. Además, una de las periciales de la causa concluye que Maradona agonizó durante al menos doce horas.

¿Qué pasó aquella mañana?

Existe otro documento que tampoco encaja. Dahiana Madrid, la enfermera de Maradona, declaró que en su informe puso que intentó tomar los signos vitales al exfutbolista y que éste no se dejó, pero en realidad "eso no pasó".

La enfermera asegura que completó el informe por indicación del coordinador de enfermería, Mariano Perroni. Sin embargo, él asegura a Equipo de Investigación que "en ningún momento" esto fue así.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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