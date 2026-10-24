"Me pidió una barbaridad de dinero": la versión del padre acusado de irse sin pagar el bautizo de su hijo

El hombre denunciado por marcharse sin pagar el bautizo de su hijo ofrece su versión en Equipo de Investigación. Cuestiona el precio del banquete, niega que comieran lo que relata la dueña y sostiene que nunca tuvo intención de irse sin pagar.

Un bautizo, un restaurante gallego y una factura que acabó en una denuncia. La dueña del local asegura que se quedó sin cobrar más de 5.000 euros después de organizar una celebración para cientos de invitados. El hombre señalado como responsable cuenta otra historia: dice que el precio que le reclamaron era desorbitado y que aquello no era lo que habían pactado.

En 2023, Equipo de Investigación localizó al hombre denunciado por marcharse sin pagar el banquete del bautizo de su hijo. Su mujer, entrevistada previamente por el programa, aseguró no saber nada del asunto. Después, un abogado se puso en contacto con el equipo y comunicó que el hombre aceptaba hablar, siempre en presencia de su letrado.

Su defensa empieza por el precio. Según explica, cuando contrató el restaurante acordó "un servicio pagando una cantidad", pero no para 200 personas. La cifra de asistentes también es objeto de disputa: la propietaria había cuestionado que se alcanzara ese número y aseguró que no llegaron ni a 200 ni a 150.

El hombre insiste en que no se negó a pagar cualquier cantidad. Lo que rechaza es la suma que, según él, le exigieron al final. "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", afirma ante las cámaras.

Tampoco coincide con la dueña en algo más básico: qué comieron los invitados. Frente al menú descrito por la hostelera, él sostiene que la comida fue otra. "Les dio fiambre para comer", asegura.

Y queda la cuestión central: si se marchó con la intención de no pagar. El hombre lo niega y recuerda que había entregado una fianza antes de la celebración. "Yo no me llevé nada", defiende. Después remata su argumento: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada".

La propietaria denunció una factura pendiente. Él habla de una cantidad desorbitada. Dos versiones enfrentadas de una fiesta que terminó lejos de lo que se espera de un bautizo: con una deuda discutida y una denuncia de por medio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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