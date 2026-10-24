Equipo de Investigación alerta de los cobros indebidos que aparecen en las cartas de muchos restaurantes

Revisar la carta antes de pedir puede evitar sorpresas en la cuenta. Un análisis de Equipo de Investigación revela que algunos bares y restaurantes incluyen cargos por conceptos que no está permitido cobrar, además de prácticas relacionadas con los precios y el servicio de agua del grifo.

La carta de un restaurante no solo permite conocer los platos que ofrece un establecimiento, sino también otros conceptos que pueden aparecer reflejados en ella. Al analizar las cartas de distintos locales, los reporteros de Equipo de Investigación detectaron prácticas de cobro que pueden incumplir la normativa.

Por este motivo, los expertos recomiendan leer detenidamente toda la información que aparece en la carta antes de hacer un pedido. Entre los conceptos que el programa señala se encuentran el cobro adicional por el cubierto o el servicio de mesa, cargos que no pueden imponerse de forma independiente al cliente.

Otra de las prácticas que destaca el reportaje es indicar "según mercado" en el apartado del precio, en lugar de informar al consumidor de cuánto cuesta el producto. El programa también recuerda que los establecimientos hosteleros no pueden negarse a ofrecer agua del grifo de manera gratuita.

Esta última obligación quedó recogida en una ley publicada en julio de 2022, que establece que bares y restaurantes deben ofrecer a sus clientes agua no envasada sin coste. Por ello, conocer los derechos como consumidor y revisar con atención la carta resulta fundamental para identificar posibles cobros indebidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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