La polémica del agua del grifo en Pedraza: el dueño reconoce que cobraba para disuadir a los clientes

En 2023, Equipo de Investigación viajó a Pedraza para hablar con el dueño de un restaurante inspeccionado por cobrar el agua del grifo a 4,50 euros. El hostelero reconoció que el precio buscaba disuadir a los clientes de pedirla.

Desde julio de 2022, la ley obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua no envasada de forma gratuita. Pero la norma no impidió que algunos establecimientos siguieran cobrándola. En 2023, Equipo de Investigación viajó hasta Pedraza, en Segovia, para hablar con el propietario de un restaurante inspeccionado después de que varios consumidores denunciaran que cobraba el agua del grifo a 4,50 euros.

El hostelero tenía una explicación para aquella decisión. "Nunca se cobró", aseguraba, aunque el precio aparecía en la carta. Cuando la redactora del programa le recordó las críticas que había recibido por lo que muchos clientes consideraban una "clavada" o un "sablazo", el dueño terminó admitiendo cuál era el objetivo de incluir ese importe: "Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

Su argumento era que el agua del grifo de la localidad no le sentaba bien. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", explicaba. La inspección había llegado al restaurante después de una queja por el cobro del agua. Según relató, desde Turismo le pidieron que retirara ese concepto de la carta. "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", afirmaba.

El establecimiento, sin embargo, ofrecía otra alternativa: agua filtrada y embotellada en el propio restaurante. En la carta figuraba como "agua km. 0 filtrada y embotellada en casa". El dueño detallaba el proceso con el que, según él, mejoraba el agua: "Microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores". El precio de esa opción era de 2,75 euros.

La explicación dejaba una contradicción sobre la mesa: mientras la normativa obliga a ofrecer agua del grifo gratis, el restaurante había incluido un precio para desincentivar que los clientes la pidieran. Una práctica que acabó provocando una queja y una inspección.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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