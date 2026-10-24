Un bautizo por todo lo alto y una huida por la puerta de atrás: el 'simpa' de más de 5.000 euros

Un bautizo con 200 invitados, más de 4.000 euros en bebidas y una huida aprovechando los fuegos artificiales dejó una deuda de más de 5.000 euros. "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y luego cargarle el mochuelo a los demás", denuncia la hostelera.

La fiesta tenía todos los ingredientes para ser inolvidable: 200 invitados, música en directo, barra libre de whisky y fuegos artificiales. Pero para María Suárez, propietaria de un restaurante en Teo (A Coruña), el bautizo terminó convertido en una pesadilla: una factura de más de 5.000 euros que nadie pagó. Equipo de Investigación reconstruyó el caso en 2022.

El padre del niño había entregado una fianza de 3.500 euros y se había comprometido a abonar el resto al terminar la celebración. El menú incluía embutidos ibéricos, pescado, carne a la brasa y una tarta especial. Para las bebidas, además, había una instrucción muy concreta: "Había que poner una botella de whisky desde el principio en cada mesa. Si se acababa, otra más", recuerda María. Solo el alcohol superó los 4.000 euros.

La celebración avanzaba entre música, barra libre y fuegos artificiales. También se mantuvo una tradición familiar: durante el corte de la tarta, los invitados entregaban dinero al niño. Según cuenta la hostelera, el padre confiaba en esas aportaciones para terminar de pagar la fiesta.

Pero los fuegos artificiales acabaron marcando otro momento de la noche. Mientras los invitados salían a ver el espectáculo, el responsable del bautizo aprovechó para marcharse. "Con la excusa de los fuegos salieron todos y él salió corriendo. Cuando quise darme cuenta, ya estaban metidos en el coche", relata María, que sospecha que algunos de los asistentes podrían haber estado compinchados.

La propietaria denunció lo ocurrido y obtuvo una resolución judicial favorable. Sin embargo, el dinero seguía sin llegar. Según explica, el responsable fue condenado a pagar 24 mensualidades de 210,41 euros, pero solo abonó seis. También tuvo que hacerse cargo de las costas del abogado de María.

La hostelera no oculta su indignación por lo sucedido. "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y luego cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", lamenta. Una celebración multitudinaria que terminó dejando tras de sí una cuenta pendiente y una larga batalla para intentar recuperar el dinero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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