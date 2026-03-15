"No tengo vacaciones ni días libres": el relato de un hostelero que se niega a bajar el sueldo a sus camareros a pesar de la inflación

El hostelero Carmelo Rojas contaba en Equipo de Investigación en 2022 que a pesar del aumento de los costes en su restaurante hacía lo imposible por mantener el sueldo de sus camareros. "Y el que no pueda, que cierre y se vaya a su casa".

El empresario Carmelo Rojas accedió a hablar con Equipo de Investigación en 2022 sobre la complicada situación que atravesaba su restaurante. Tras más de 40 años en el sector, el hostelero revisó junto al equipo del programa uno de los pedidos que acababa de recibir en su local. "La ruina de la hostelería, nada más que pagar y pagar", lamentaba ante las cámaras.

Rojas explicó que ese mismo pedido, tan solo un año antes, no habría tenido un coste tan elevado. Como ejemplo, señaló el caso del café, cuyo precio había pasado de 6,20 euros a 17,50 euros, "casi el triple". El incremento de gastos, sin embargo, no se limitaba únicamente a los productos.

El hostelero también mostró una factura de la luz. "En 2021 pagué 691 euros de luz y este año son 1.447 euros, más del doble", expuso. "Es todo: la luz, la cerveza, el vino, el agua...", afirmó. "Tienes que dar un servicio a la gente y sigues con los mismos precios de hace tres o cuatro años", añadió. "No puedes tocar nada. Lo malo es cuando llegue el momento y no tengamos para poder pagar", advirtió.

Durante la entrevista, Carmelo explicó al programa que no podía permitirse contratar a un cocinero, por lo que era él mismo quien debía asumir ese trabajo en la cocina. Según relató, en el establecimiento servían entre 30 y 40 menús diarios. "Antes cobraba 10 euros y ahora cobro 11", indicó.

Los ingresos del negocio apenas les permitían obtener beneficios más allá de "vivir". "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir cuatro familias, y es lo único que saco en claro", afirmó.

El hostelero también contó que había tenido que prescindir de varios camareros para poder afrontar los gastos del negocio. "Mis camareros tienen un sueldo de 1.400 euros por ocho horas", explicó. "En Seguridad Social me cuesta, cada camarero, 486 euros", añadió mostrando sus cuentas. En su caso, subrayó que todos sus empleados estaban dados de alta, aunque él sabe que algunos en su sector pagan en negro.

"Muchos empresarios se aprovechan de eso, pero para eso están las inspecciones. Que saquen más inspectores y el que esté que pueda por algo y el que no que cierre y se vaya a su casa", manifestó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: se busca camarero en Atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.