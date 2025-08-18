La contundente defensa de un hostelero por los derechos de los trabajadores: "El que no pueda con los gastos que cierre y se vaya a su casa"

En 2022, Carmelo Rojas, con 43 años en la hostelería, ha relatado cómo la subida de alimentos y luz golpea su negocio: gastos fijos de 24.000 € al mes, solo tres camareros y un menú apenas más caro, mientras lucha por mantener a cuatro familias.

En 2022, Carmelo Rojas, empresario con 43 años en la hostelería, ha contado a Equipo de Investigación cómo la subida del precio de los alimentos y de la luz estaba golpeando su negocio.

Sus gastos fijos alcanzaban los 24.000 euros al mes, sin contar cocinero, porque no podía permitírselo. Aun así, solo había subido un euro el precio del menú del día. "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", ha explicado.

En el momento de la emisión, solo contaba con tres camareros, tras prescindir de otros tres para poder cubrir las cuentas. Cada uno cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", ha afirmado.

