Equipo de Investigación abordó en 2012 el crimen de Ana Páez, una mujer que murió en Barcelona a manos de su amiga María Ángeles Molina, más conocida como Angie.

Los agentes de la Policía hallaron el cadáver de la joven Ana totalmente desnuda, con una bolsa en la cabeza y atada con cinta aislante. Encontraron restos de semen su boca y vagina. Fue en febrero de 2008 cuando se produjo el terrible crimen.

Si bien las primeras sospechas apuntaban a un móvil sexual, finalmente Angie fue juzgada y condenada por matar a su amiga. Durante años se encargó de suplantar su identidad y pedir préstamos bancarios a nombre de Páez. Contrató, además, seguros de vida.

Durante el juicio, el encargado de una sala de gigolós declaró que Angie se hizo pasar por Ana Páez para contratar los servicios de dos gigolós. "Ella me dijo que no quería sexo. Me dijo que había hecho una especie de apuesta con unas amigas, que tenía que estar con un gigoló, y como prueba tenía que llevar el semen", declaró el testigo.

"Los chicos me dijeron que ella no quiso tocarles, quería que se masturbaran y acabaran en un frasquito", relató durante el juicio. Puedes ver la declaración y volver a recordar el caso en el vídeo que acompaña a estas líneas, en la parte superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.