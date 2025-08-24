Las similitudes entre las etiquetas de las bebidas alcohólicas de 'segundas marcas' y las más conocidas: "Mismos colores e imitan el tipo de letra"

En 2014, Equipo de Investigación visitaba una destilería en la que vendían segundas marcas para comprobar que sus etiquetas se parecen llamativamente a las de las marcas más conocidas.

Tras visitar en 2014 un bar de copas de Benidorm y descubrir el gran negocio que se escondía tras su barra con las bebidas alcohólicas de segunda marca, Equipo de Investigación se encaminó a buscar el origen de estas botellas. El programa descubría que el fabricante vendía 700.000 al año y que facturaban 12 millones de euros.

"La materia prima es la mejor, como la de ellos", defendía el propietario de la destilería. La única diferencia era el renombre, explicaba poniendo el ejemplo de ciertas marcas de ropa más costosas que otras. "Hoy en día, eso del garrafón... la gente habla pero yo, que sepa, ahora mismo, el garrafón no existe. Existe una primera marca y una segunda y una intermedia, pero la calidad es la misma o mejor", aseguraba.

La reportera del programa fijaba su mirada en el etiquetado de estos productos. El empresario contaba que tenían un diseñador y que ellos eran quienes le daban la idea para crearlo. "Ya verás que no es igual, porque no puede ser igual, pero... ¿ves? Pero el cliente tonto no es. No le damos gato por liebre. El cliente sabe que esta vale 6 y esta vale 12 euros", afirmaba.

El programa descubría que las segundas marcas habían generado toda una industria en España. "Utilizan los mismos colores que las grandes marcas e imitan el mismo tipo de letra. El parecido es más que llamativo", explicaba Glòria Serra. Un experto en marketing aseguraba que era posible que los consumidores se confundieran o pensaran que las botellas similares tuvieran algo que ver, cuando en realidad, no es así.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

