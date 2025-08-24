El ostentoso estilo de vida del cabecilla de la estafa de alquileres vacacionales: un coche de 250.000 euros y 35.000 euros escondidos

La Policía detenía en 2018 a los miembros de la banda acusados de alquilar falsas villas vacacionales en la costa española. Esto es lo que encontraron en casa del cabecilla.

En 2018, Equipo de Investigación logró acceder al edificio que albergaba la sede de la inmobiliaria Renty123, aunque no encontraron a nadie allí. "Creo que eran tres. No veía yo mucho movimiento", relataba una trabajadora de otra empresa ubicada en el mismo edificio.

Fue precisamente en ese lugar donde la Policía detuvo a dos miembros de la banda. "Pretendían desalojar la oficina que usaban como base de operaciones. Al cabecilla lo detuvimos en la puerta de su casa, con la maleta lista para salir de España. Un poco más tarde habría sido demasiado tarde", detallaba un agente en este reportaje.

Durante el registro de su domicilio, los agentes encontraron 35.000 euros escondidos en la caja de una plancha y un coche valorado en 250.000 euros. La estafa superaba el medio millón de euros.

El responsable de mover el dinero era un ciudadano británico de 79 años, exempleado de banca. "De los cinco detenidos, solo dos contaban con antecedentes por falsedad documental y estafa. Está previsto que se les juzgue en España", añadía el policía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com.