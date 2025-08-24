Equipo de Investigación descubre a una turista orinando en la calle en Barcelona: los comportamientos incívicos que hacen la vida imposible a los vecinos

"Este turismo de 'low cost' no deja dinero. Gastamos más en ellos de lo que nos dan", se quejaba una vecina de La Barceloneta en este reportaje de Equipo de Investigación de 2014.

Paseando por las calles de Barcelona en 2014, Equipo de Investigación corroboraba que, en efecto, los turistas estaban por todas partes. En aquella época, visitaban la ciudad 14 millones de personas al año, casi 40.000 al día.

El barrio de La Barceloneta era uno de los más concurridos. Ventanas tapiadas y carteles contra los pisos turísticos daban la bienvenida a los visitantes, una auténtica guerra abierta que tenía su origen en los actos incívicos de quienes iban de viaje a la ciudad condal.

"Vienen borrachos, te despiertan, les dices que se callen y encima se enfrentan a nosotros. Este turismo 'low cost' no deja dinero y deja el barrio en un estado deprimente. Gastan más dinero del que dan, porque hay que limpiar, porque incluso hacen sus necesidades en la calle", advertía una vecina. Así pudieron comprobarlo las cámaras del programa poco tiempo después.

No muy lejos de allí, un cartel de 'se vende' sorprendía a la reportera. "Nos hemos ido porque es imposible vivir en esta zona desde hace un par de años. Tenemos un piso turístico encima y ponen música toda la noche y hay juerga hasta las 7 de la mañana", denunciaba la propietaria. Ella había decidido vender, aunque muchos le habían aconsejado que lo alquilara a turistas, una tendencia que estaba arrasando en el barrio.

"Cuando salgáis a la calle y veáis toallas colgadas, eso son pisos turísticos", indicaba. Las imágenes hablaban por sí solas. Había cientos, pero nadie quería hablar para el programa.

Los pisos turístico ilegales son la chispa que hace estallar un conflicto social. Una guerra a pie de calle.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismo Salvaje' en atresplayer.com.