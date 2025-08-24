Equipo de Investigación localiza a uno de los primeros hoteles que se adhirieron a Booking: "Los necesitas, ahora ya no hay elección"

Los primeros hoteles que buscaba Booking para pertenecer a sus plataforma eran pequeños y familiares. Equipo de Investigación contactó en un programa de 2024 con uno de los primeros, concretamente con el séptimo. Se encuentra en Ámsterdam y su director asegura "estar muy orgulloso" de trabajar con ellos.

Para conocer el origen de Booking, hay que retroceder al 1996. La idea nace de la mano de un grupo de jóvenes que llaman a las puertas de los hoteles de la ciudad de Ámsterdam, y cuentan su revolucionaria idea. Poco a poco se corre la voz entre los hoteleros, ya que Booking se ofrece a sus clientes con una comisión del 7%, cuando las agencias se llevaban hasta el 25%.

Booking aún no había cumplido un año y ya se habían reservado más de cinco mil noches de hotel, a través de la plataforma. Desde Ámsterdam, Booking se expande a Reino Unido, Francia, Austria, Italia y España. En 2001 ya contaban con 56 empleados.

Los primeros hoteles que buscaba Booking para pertenecer a sus plataforma eran pequeños y familiares. Equipo de Investigación contacta con uno de los primeros, concretamente con el séptimo. Se encuentra en Ámsterdam y su director asegura "estar muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar" con la plataforma de reservas online.

Pero los tiempos han cambiado: "En este momento ya no hay elección. Booking es demasiado grande y los necesitas". La propietaria del negocio nos confiesa que el porcentaje de reservas que le entran por la plataforma está entre el "60% y el 70%.

