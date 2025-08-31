La ruta europea de la fiesta para los jóvenes británicos que lo daban todo en España

Tras su éxito en España, el turismo de borrachera de los jóvenes británicos se extendió por Europa en ciudades como Ámsterdam, París o Berlín como muestra este reportaje de 2013.

En este reportaje de 2013, Equipo de Investigación analizó el Saloufest, un evento en el que durante tres semanas 10.000 jóvenes británicos tomaban Salou. Llegaban en autobús, en viajes low cost, y pagaban menos de 250 euros por una semana de vacaciones, pero se gastaban en España más de 300 euros por cabeza.

Llamados "turistas de borrachera", para atenderles, se generaban 1.500 puestos de trabajo en la ciudad. Y es que, en menos de un mes, dejaban en Salou cinco millones y medio de euros. Dos días de deporte y cuatro de fiesta en los que la ciudad se convertía en un parque de atracciones de día y de noche con nueve bares y cinco discotecas capaces de vender más de 600 litros de cerveza y 200 botellas de vodka diarios.

Toda la organización pasaba por las mismas manos, las de Doreen Stratman, responsable en España de Saloufest y de la empresa 'I Love Tour', encargada de organizar el evento. La organización controlaba dónde gastaran los jóvenes cada euro y les prohibía hablar con la prensa.

Este turismo, que mueve a 35.000 universitarios al año, expandió su éxito en España al resto de Europa, creando una ruta de fiesta que incluía ciudades como Berlín, Ámsterdam o París y países como Croacia e Italia.

