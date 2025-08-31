Un intermediario de ventas ilegal de Ozempic al ser descubierto: "Te juro que no sé qué producto es"

El presunto vendedor, residente en Valladolid, usa la app Telegram para el negocio, del que dice saber poco. "A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir. Y me dijo, 'te voy a hacer millonario'", cuenta.

En Telegram, la red social con mayor mercado negro, los vendedores deOzempictratan de multiplicar su valor y ofertan diez inyecciones del medicamento a 2.200 euros. Equipo de Investigación descubría en 2024 que el vendedor siempre es el mismo y que reside en Valladolid.

El programa da con el hombre, que asegura no saber qué es Ozempic, pero cuando se le dice que, para comprar el medicamento, hay que hacer un bizum a su nombre, se explica. "A mi me llamó un señor y yo le pedí unas píldoras que me habían dicho que eran muy buenas para hacer ejercicio. Y yo le dije que no me lo podía permitir", comenta.

"'Te voy a hacer millonario porque estás arruinado', me dijo. 'Haz esto y cuando te llegue el dinero me lo mandas a esta cuenta y te doy un 20%'", explica el hombre. "Yo pregunté en el banco si era legal y me dijeron que sí. Te juro por dios que no sé qué producto es ese, no lo he visto en mi vida", asegura.

Al indicarle el reportero del programa que está participando de una actividad ilegal, el intermediario afirma que no lo sabía. "A mí no me lo han explicado", agrega.

