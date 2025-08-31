Ahora

La confesión de una modelo que se inyecta "una dosis mensual" de Ozempic: "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera"

Catalina Maya cuenta que con el famoso fármaco llegó a perder nueve kilos en tan solo dos semanas y que aún lo usaba cuando pesaba solo 53 kilos.

Una modelo revela su metodo para adelgazar: "Un endocrino me recomendó Ozempic"

Ozempic se ha ganado la fama de 'fármaco milagro' para todos aquellos a los que les cuesta bajar de peso. Este medicamento inyectable, originariamente creado para tratar la diabetes tipo 2, ha llevado a muchos a acabar con los kilos de más, aunque también puede tener efectos secundarios nefastos.

Unos efectos que muchos no preocupan, según pudo comprobar Equipo de investigación en 2024. El programa logra contactar con una modelo colombiana usuaria habitual del fármaco a través de un experto en moda y belleza.

"Un endocrino colombiano me dijo que probara Ozempic, que la gente lo usaba mucho para bajar de peso. En ese momento, yo lo empecé a buscar en Colombia. Aquí se vende sin prescripción médica y es barato", asegura Catalina Maya en la conversación telefónica.

Catalina reconoce que lo usaba regularmente tras haber bajado nueve kilos en dos semanas y lo hacía, al menos, una vez al mes. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", admite. Ahora pesa 53 kilos. "Estoy en el peso que siempre he querido estar", afirma.

"Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar no sé dónde. Pero ojo, no solamente las mujeres, los hombres también lo usan", sentencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

