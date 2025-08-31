Una mujer que llegó a pesar 135 kilos habla sobre Saxenda, el otro Ozempic: "He gastado 3.000 euros en un año"

Raquel Robledo asegura que las inyecciones para adelgazar le han cambiado la vida tras perder 27 kilos. "Te quita las ganas de comer por completo", dice sobre el fármaco.

Ozempic no es el único 'fármaco milagro' que existe para adelgazar. Desde 2016 se comercializa en España otro parecido y también inyectable llamado Sanxenda. Sobre él lo sabe todo Raquel Robledo, que ha logrado perder 27 kilos gracias a esta medicación.

"Desde los siete u ocho años yo ya estaba ahí con kilitos de más", cuenta en una programa de Equipo de Investigación de 2024. "Yo seguía creciendo y engordando y todo venía por un problema que tengo en la espalda. Al hacer deporte, me hacía mucho daño. O sea, que si comía, no lo quemaba. Así que engordaba. Llegué a pesar 135 kg", agrega.

Asegura que Saxenda le ha quitado "la ansiedad esa que te da por comer, tener ganas de cenar y merendar". "Te quita las ganas de comer por completo", afirma. Su doctora de cabecera fue quien se lo recetó. Perdió 27 kilos y de ello dio cuenta a través de sus redes sociales.

Con orgullo, mostraba las prendas que ya no le servían. "Aquí se ve el cambio que ha pegado mi cuerpo", dice mostrando una imagen. En 2024 había llegado a su límite y el medicamento ya no le permitía perder más peso. "Me he gastado 3.000 euros en un año, pero ha merecido la pena", reconoce.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

