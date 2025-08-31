"En España puedes pasarte más" o "mis padres me pidieron que no me arrestaran": jóvenes británicos se confiesan sobre sus vacaciones

Equipo de Investigación habló con varios jóvenes británicos sobre sus vacaciones en España. Muchos de ellos reconocieron que se pasaban el viaje de "resaca" y que, pese a venderlo como un viaje deportivo, no acudían a las competiciones.

En este reportaje de 2013, Equipo de Investigación analizó el Saloufest, un evento que llevaba organizándose muchos años y en el que durante tres semanas 10.000 jóvenes británicos tomaban la ciudad catalana, llenando sus nueve hoteles. Llegaban en autobús, en viajes low cost, y pagaban menos de 250 euros por una semana de vacaciones, pero se gastaban en España más de 300 euros por cabeza.

Y es que mientras llegaba el verano, estos jóvenes turistas británicos eran la única fuente de ingresos de lugares clave de la costa mediterránea. Llamados "turistas de borrachera", para atenderles, se generaban 1.500 puestos de trabajo. En menos de un mes, dejaban en Salou cinco millones y medio de euros. Dos días de deporte y cuatro de fiesta en los que la ciudad se convertía en un parque de atracciones de día y de noche con nueve bares y cinco discotecas capaces de vender más de 600 litros de cerveza y 200 botellas de vodka diarios.

Doreen Stratman, responsable en España de Saloufest y de la empresa que organizaba el evento, 'I Love Tour', controlaba dónde gastaran los jóvenes cada euro y les prohibía hablar con la prensa. Sin embargo, en este vídeo, Equipo de Investigación logró hablar con algunos de estos jóvenes cuando llegaron a Londres tras su viaje a Salou. Estos jóvenes volvían a su casa con la imagen de España que habían conocido en su semana de fiesta, convirtiéndose así en los nuevos embajadores de la marca España en Reino Unido.

"Se suponía que teníamos que jugar al hockey, pero no hemos hecho nada, teníamos demasiada resaca", reconocía una chica, que, preguntaba sobre si sus padres lo sabía, confirmaba que sí, que lo único que le habían dicho era que no la arrestaran en España. Además, la joven reconoció que creía que en España podían comportarse peor que en su país estando de fiesta.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.