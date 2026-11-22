Los detalles Pedro Cuevas, con gran vinculación a la extrema derecha en Valencia, "únicamente cumplió cuatro años efectivos de prisión, porque el sistema penitenciario permitía una redención de penas por el trabajo", explica el magistrado Joaquim Bosch.

Pedro Cuevas fue condenado a 14 años de cárcel por el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló, aunque solo cumplió cuatro años gracias a la redención de penas por trabajo. Su vinculación con la extrema derecha en Valencia generó sospechas de protección hacia él y su ideología. Años después, en 2005, fue investigado en la Operación Panzer por su relación con el grupo neonazi Frente Antisistema. Las conversaciones intervenidas revelaron intenciones violentas y un posible negocio de armas. En 2014, el juicio absolvió a los 18 acusados, incluido Cuevas, por la invalidez de las escuchas telefónicas. Posteriormente, Cuevas se presentó a las elecciones municipales por Alianza Nacional en 2007.

¿Qué ocurrió con Pedro Cuevas después de la sentencia? Cuevas fue condenado a 14 años de cárcel por apuñalar en el pecho al joven antifascista Guillem Agulló. En un principio había cinco acusados, pero cuatro de ellos fueron absueltos al considerar que no fue una agresión en grupo.

Pedro Cuevas, con gran vinculación a la extrema derecha en Valencia, "únicamente cumplió cuatro años efectivos de prisión, porque el sistema penitenciario permitía una redención de penas por el trabajo", explica el magistrado Joaquim Bosch. "Pensamos que estaban protegiendo a Cuevas y a su ideología, su manera de pensar", reconoce el padre de Guillem. "Cuatro años por haber asesinado a alguien. Muy fuerte, muy fuerte. Le salió barato asesinar y luego, aparte, ya lo teníamos en las calles", recuerda su hermana.

Años después, en esta historia entra la llama Operación Panzer. En 2005, la Guardia Civil investiga a Frente Antisistema, un grupo neonazi valenciano. Entre los investigados está Pedro Cuevas.

"Nosotros queremos moritos... les vamos a hacer un favor y to porque van a decir: hostia, nos han pegado unos nazis..." o "mañana es el día para salir a buscar moros y guarros", son frases de las conversaciones de Cuevas investigadas en esta operación. "También este fin de semana, por aquí por Valencia, a por sharperos", decía, y los "sharperos" son los cabezas rapadas antirracistas, un movimiento al que pertenecía Guillem Agulló.

Las conversaciones intervenidas también apuntan a un posible negocio de venta de armas. De hecho, en uno de los domicilios registrados, en la sede de Frente Antisistema, encontraron tubos, lanzagranadas, pistolas, ballestas y numerosas armas blancas.

Nueve años después, comenzó el juicio de la operación Panzer. 18 acusados se sientan en el banquillo y, entre ellos, Pedro Cuevas. Al juicio también asiste José Luis Roberto, presidente de España 2000.

Finalmente, el tribunal absuelve a los 18 acusados tras declarar inválidas las escuchas telefónicas. Pero Cuevas ya había vuelto a vincularse con la extrema derecha. Llegó a presentarse a las elecciones municipales por el partido Alianza Nacional; fue en el 2007.

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