Los detalles Hay un testigo presencial que asegura no recordar que más personas estuvieran sujetando a la víctima para facilitarle a Cuevas la puñalada. Pero su versión no coincide con el auto judicial.

Hace 33 años, el joven antifascista Guillem Agulló fue asesinado tras ser acorralado y apuñalado por llevar un símbolo antifascista en su ropa. Guillem formaba parte de Maulets, un grupo de juventudes de izquierda independentista, y del movimiento SHARP, compuesto por skinheads antirracistas y antifascistas. Durante una noche de fiesta, se encontró con Pedro Cuevas, quien lo confrontó violentamente por su pegatina. Guillem fue atacado por un grupo, recibiendo patadas y puñetazos hasta que Cuevas, con una navaja de 11,2 centímetros, le dio el golpe fatal. El caso es recordado por su brutalidad y motivación ideológica.

Se sabe que Guillem Agulló murió tras recibir una puñalada en el pecho. Esto ocurrió hace 33 años y, recientemente, su crimen ha dado un giro: se le ha reconocido como víctima del terrorismo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Intentaba, en repetidas ocasiones, clavar la navaja a Guillem. Cogiendo Pedro José Cuevas por el cuello a Guillem", cuenta el magistrado Joaquim Bosch, refiriéndose al que finalmente fue condenado por esta muerte: Pedro Cuevas. "Mientras este era sujetado, también por Gerardo Damian y otros dos de los inculpados, Pedro Cuevas le inclinó hacia él y de un golpe directo, y con fuerza, le propinó un navajazo en el pecho", asegura.

Pero otro testigo presencial ofrece una versión diferente de cómo se produjo la puñalada. "Recuerdo que dentro del tumulto el chico lo cogió por el cuello, estando de cara. Hizo el ademán con la mano derecha, como de clavar algo en la zona del costado", relata este testigo a Equipo de Investigación.

El mismo que asegura que no había más gente sujetando a Guillem. Pero su recuerdo no coincide con el auto de instrucción. Porque, según la jueza, varias personas sujetaban a Guillem cuando recibió la puñalada.

"Le vi el punto de sangre, creo que le abrí la chaqueta. No se me olvidará jamás la camiseta con la que taponé la herida", lamenta uno de los amigos de Guillem.

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