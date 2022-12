El móvil de Esther López y el de Óscar estuvieron en modo avión las mismas horas durante la mañana en la que desapareció la joven. "Se mantuvo en modo avión entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en 'modo avión' el teléfono de Óscar", explicó un criminólogo a Equipo de Investigación. En cambio, Óscar negó durante el interrogatorio que pusiese su dispositivo en 'modo avión'. Es más, alegó que nunca utiliza este modo.

Y esto es, precisamente, lo que desmiente por completo la hermana de Esther López. Inés no solo no cree la versión que escucha de Óscar sino que asegura que él ha llegado a poner el modo avión delante de ella para evitar a una de sus parejas.

"Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices", expresó Inés al escuchar las respuestas de Óscar sobre la mañana de la desaparición.

