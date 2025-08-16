Estas son las ventajas y desventajas de ir al supermercado frente a hacer la compra online

Casi cuatro millones de hogares españoles llenan la cesta a través del comercio online. Equipo de Investigación hizo la compra con una periodista en el supermercado y con un asesor financiero online. Estas son las diferencias.

Cualquier cosa se puede comprar con un simple 'clic'. 17 millones de españoles ya compran por Internet, y es que el comercio electrónico crece a una velocidad de vértigo como demostró Equipo de Investigación en este reportaje de una temporada pasada.

Equipo de Investigación acompañó en el vídeo principal de esta noticia a una periodista a hacer la compra al supermercado y a un analista financiero a hacer la compra desde su casa. La periodista, que tardó 15 minutos en llegar al supermercado, llenó el carro de la compra "para las dos próximas semanas":

"Si es producto fresco me gusta verlo antes de comprarlo", explicó la mujer, que destacó que era "una de las ventajas" de ir al establecimiento, poder "ver las ofertas físicamente". En total, la periodista tardó "una hora" para escoger los productos, antes de pagar y volver a su casa.

Por su parte, el analista financiero mostró al programa su lista de compra habitual que tiene guardada en su ordenador. "Compro en la web por comodidad", explicó el hombre, que destacó que lo suele hacer cuando tiene "un hueco, especialmente por la noche": "Es más cómodo que te la entreguen en casa". Además, explicó que, como tiene "la lista establecida", tardaba "poco tiempo": "Unos 10 o 15 minutos".

Y es que casi cuatro millones de hogares españoles llenan la cesta a través del comercio online.

