"Amazon es un monstruo": un experto analiza cómo la empresa de Jeff Bezos domina el mundo online a través de sus patentes

Txema Fernando, experto en patentes, destaca que "Amazon es una fábrica de patentes": "Está obsesionado por las ideas, por inventar nuevas y, sobre todo, por protegerlas con el fin de tener un pulmón financiero en su activo".

Equipo de Investigación hablé hace unas temporadas con Txema Fernando sobre las patentes de Amazon, su secreto mejor guardado. "Amazon puede tener mas de 5.000 inversiones concedidas alrededor del mundo, fundamentalmente en EEUU", explicó el experto en patentes, que concretó que "en España tiene 15 concedidas".

El experto explicó en el vídeo principal de esta noticia que "una patente concedida se convierte en el activo de esa empresa": "Te engorda y eres más atractivo para un posible inversor y, sobre todo, para tener elementos que puedan lastrar a la competencia". Y es que Amazon "ha conseguido con esa política desbancar al resto de competidores, sobre todo a los más pequeños" y, finalmente, dominar el mercado. "Es un monstruo", destacó Txema Fernando.

