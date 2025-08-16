Habla la madre del presunto hijo ilegítimo de Julio Iglesias: "¿Cómo puede ser que no se haya hecho una prueba de paternidad?"

Los Papeles de Pandora revelaron sociedades desconocidas de Julio Iglesias vinculadas a su patrimonio. Entre ellas, empresas con propiedades millonarias en Miami y vínculos con su esposa, en medio de un caso judicial por una reclamación de paternidad.

Los papeles de Pandora revelaron que Julio Iglesias tenía hasta 20 sociedades desconocidas a su nombre. Cada una de ellas estaba vinculada a un bien del cantante. De hecho, 12 de estas empresas poseían varias de sus propiedades en Miami, cuyo valor total se sitúa en torno a los 96 millones de euros.

Según pudo saber Equipo de Investigación, todas las sociedades incluían en su denominación las iniciales de Julio Iglesias o las de su esposa, Miranda Rijnsburger, quien figuraba como directiva en 19 de ellas.

Un bufete de abogados de Sevilla revisó la documentación de Pandora en busca de posibles huecos legales, representando los intereses de un joven que reclamaba la paternidad del artista.

El programa logró hablar con la madre del joven, que, indignada con la situación, comentó lo siguiente: "La justicia está hecha para los ricos, para los pobres no está hecha. ¿Cómo puede ser que no se haya hecho Julio Iglesias una prueba de paternidad?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.