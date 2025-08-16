Los vecinos de Villa Gadea, proyecto urbanístico de Julio Iglesias, opinan sobre las calidades de sus viviendas

Hace unos años, Julio Iglesias impulsó ambiciosos proyectos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. Mientras uno prosperó junto a la costa alicantina, otro fue rechazado por vecinos y autoridades por su impacto ambiental y social en el pequeño municipio de Parcent.

Hace unos años, Julio Iglesias invirtió en la Comunidad Valenciana. El cantante se asoció con varios constructores locales para desarrollar su primer proyecto urbanístico en España: Villa Gadea, un complejo situado junto a la costa alicantina que incluye un hotel y una urbanización de lujo con cerca de 260 chalets.

La inversión rondó los 16 millones de euros. En 2021, el programa Equipo de Investigación visitó la zona y habló con algunos vecinos, quienes aseguraron que la construcción era "muy mala". A pesar de las críticas, algunas de estas viviendas se venden por más de un millón de euros.

A unos 30 kilómetros de allí, Iglesias proyectó otro gran desarrollo inmobiliario. Sin embargo, el pueblo lo rechazó. "Era hacer un desastre a nuestro valle, a nuestra gente", explicó entonces uno de los vecinos al programa.

El plan contemplaba una macrourbanización de más de un millón de metros cuadrados en un monte que alberga 121 especies de fauna protegida o amenazada. En total, se proyectaban 1.500 viviendas, lo que habría multiplicado por diez la población de Parcent. "Los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar eran clarísimos. Nunca visitó esta zona" señaló uno de los vecinos a Equipo de Investigación.

