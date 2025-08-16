El infierno de la sobrina de Chiquito por heredar todo su patrimonio: "Me han sacado el dinero como a los Gremlins"

Loli, heredera universal de Chiquito de la Calzada, contó al periodista Luis Fernando Romo que había heredado cuatro millones. "El 70% se lo llevó la Junta de Andalucía", dijo.

Nadie se lo esperaba, pero Chiquito de la Calzada nombró a su sobrina Loli heredera universal de todo su patrimonio. Así habló de ello, en Equipo de Investigación, el periodista Luis Fernando Romo. En sus palabras, lejos de ser algo bueno, relató el infierno que vivió ella por tal cosa.

"Se descubre que Chiquito la había nombrado heredera universal. Fue un sorpresón, porque se pensaba que lo iba a repartir entre toda la familia. Pero no, todo para ella. Desde las propiedades hasta el dinero y las joyas", contó.

Y más: "Le dejó los royalties de imagen y de voz. Cada vez que se pone una imagen de Chiquito en el cine o en la tele ella recibe unos derechos".

"Me dijo que había heredado cuatro millones, pero que la heredera universal era la Junta de Andalucía que se llevó el 70%. Luego otros picaron de aquí y de allá", relató el periodista.

Al final, la herencia llevó a Loli por "la calle de la amargura": "Me han sacado dinero como a los Gremlins".

