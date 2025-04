Sí que fue a Traspinedo y sí que lavó el coche: Equipo de Investigación desmonta las mentiras de Óscar durante la investigación de la muerte de Esther López

Óscar, uno de los investigados por la muerte de Esther López en Traspinedo, sí que fue a la localidad vallisoletano, y también limpió su coche. Son solo dos de las mentiras que este 'amigo' de la joven vertió durante el proceso y que Equipo de Investigación ha desmontado junto al criminólogo y profesor de la UCJC, Francisco Pérez, así como con el abogado de la familia de la víctima, Guillermo Ruiz.

"Òscar, esa mañana, en efecto, va a trabajar, pero hace varias cosas", expone Pérez, para a renglón seguido escificar que "hace dos llamadas al teléfono antiguo de Esther. Un teléfono que Esther ya no usa", por lo que surge la duda de por qué lo hizo: "¿Se cofundió o no se confundió?", se cuestiona el exporta. Por su parte, el sospechoso "dice que no se acuerda".

Otra de las cosas que hace aquella jornada, es que "a mediodía sale de la agencia" y manda un audio a su exmujer, que se puede escuchar en las imágenes sobre estas líneas: "Me cago en diez, tengo que pasar por... ¿Por dónde era? Es para descambiar un pantalón", dice el primero de ellos al que le sigue un segundo en el que indica que va al centro comercial "Rio Shopping".

Sin embargo, su móvil registra que su verdadero destino es Traspinedo. De hecho, tal y como recuerda Pérez, cuando los investigadores interrogan a la expareja, esta les subraya que era "muy difícil que Óscar estuviera cambiando un pantalón, porque nunca se perdía una siesta". Una vez que el sospechoso se da cuenta de que le han pillado en un renuncio, reconoce que sí había acudido, pero "a la casa a limpiar algunas colillas que se había dejado, porque a sus padres no les gustaba" que las dejara allí.

Una hora después, tres cámaras de seguridad registran un vehículo similar al de Óscar en un lavadero, en el que permanece durante 17 minutos. Pese a que su móvil también lo sitúa en esta zona, él asegura ante la jueza no haber lavado el coche. En ese sentido, el letrado Ruiz subraya que existe "la certeza de que lo ha hecho y que su coche, cuando se analiza por primera vez en el momento en el que se procesa, está limpísimo": "No hay restos, prácticamente, de nada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación titulado La última noche de Esther López emitido por laSexta en el año 2022 y que aborda el crimen de Esther López.

*Puedes ver el programa el completo en astresplayer.com