Un médico desmiente a Miguel Bosé y a su cura para la tuberculosis: "Los antibióticos lo han curado, aunque él crea otra cosa"

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa recuerda las polémicas declaraciones de Miguel Bosé´. El cantante aseguró haberse curado de tuberculosis gracias al CDS.

El cantante Miguel Bosé padeció una tuberculosis grave y, según sus propias declaraciones, afirma haberse curado gracias al CDS. Asegura además que los antibióticos que le recetaron le provocaron "efectos secundarios gravísimos".

En su momento, Equipo de Investigación contactó con Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, quien desmiente las declaraciones del artista: "Según él, se ha curado de una tuberculosis provocada por un hongo con un tipo de lejía que no sirve para lo que dice que sirve".

El experto precisa que la sustancia a la que alude Bosé "es una lejía mucho más corrosiva, utilizada en la industria para la potabilización de aguas".

"Si realmente sufrió tuberculosis, los antibióticos lo habrán curado, aunque él lo crea de otra forma. Si hubo una infección secundaria por hongos, su propio sistema inmunitario probablemente respondió y se curó solo, sin necesidad de ninguna sustancia", explica Molina.

