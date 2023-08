El rastro de Esther López se pierde para siempre la fría madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. Un importante dispositivo de búsqueda rastrea la zona durante días en busca de la joven, sin embargo no obtienen ningún resultado. Días después, el 5 de febrero un senderista encontró el cuerpo sin vida en una cuneta que previamente había sido batida. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Inés, la hermana de Esther López asegura que no era habitual que estuviera días sin comunicarse: "Ella salía y estaba pegada el móvil, es algo que han repetido mis padres continuamente. Ellos, en el momento en el que ese móvil se desconectó, algo se les giró dentro".

Durante días, cientos de voluntarios rastrean la zona. En concreto, la urbanización Parque Romeral donde reside su amigo Óscar y el restaurante 'La Maña', próximo a la vivienda de Carolo.

"Conociendo la zona como la conocemos, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo, vino él a hablarnos. Dijo que se había estado moviendo por su cuenta también para preguntar a chicos por las peñas, a ver si la habían visto, se le veía preocupado. Justo apareció Óscar en dirección a Valladolid, aparcó en 'La Maña' y tenía una actitud muy nerviosa. '¿Dónde está esta tía?', se preguntaba manteniendo mucha distancia con nosotros", recuerda Roberto, primo de Esther López.

La Guardia Civil vigila las conversaciones de Óscar y Carolo. "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas, es para darle una hostia", dice Carolo a Óscar. "No sé, tío, ayer toda la noche sin dormir. Esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar y después de eso me ha llamado El Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana, muy raro todo. Yo qué sé", añade.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.