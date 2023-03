En julio de 2023, el asesino en serie de Castellón saldrá definitivamente de la cárcel, donde lleva más de dos décadas por los asesinatos de cinco mujeres que cometió entre 1995 y 1996. Equipo de Investigación pudo hablar hace unos meses con la criminóloga Carmen Balfagón, que entrevistó a Joaquín Ferrándiz durante dos días en la cárcel y le define como "una persona muy inteligente" con "rasgos psicopáticos" pero que, a su juicio, no corresponde con el "prototipo del psicópata".

Balfagón compartió además algunas de las cosas que Ferrándiz dijo durante aquella entrevista, como su explicación de por qué solo mató a mujeres. "Él dice que porque el a las mujeres es a las que realmente quiere", recordaba la experta, que señalaba que el asesino incluso le dijo que aspiraba a tener a una mujer a su lado algún día. "Tengo miedo a que me vuelva a pasar", contaba que le dijo.

Preguntada acerca de si Ferrándiz podría volver a matar cuando salga de prisión, la experta respondía así: "Yo quiero pensar que no", señalaba. "Por su perfil, yo no puedo estar segura de que no lo vuelva a hacer", apostillaba no obstante.

Por su parte, el criminólogo Vicente Garrido, que jugó un papel clave en la investigación para atraparle, señalaba que Ferrándiz "ahora tiene casi 30 años más" y "el impulso violento decae de una manera muy importante a partir de los 50 años, aproximadamente".

"Él sabe, además, que es un hombre marcado, que si vuelve a matar la Policía o la Guardia Civil a los 10 minutos estará delante de su puerta", agregaba. "Todo eso me hace pensar que es poco probable. Ahora, ¿es posible? Claro, posible lo es", concluía. Puedes escuchar los análisis de ambos expertos en el vídeo que ilustra estas líneas.