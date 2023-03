Desde prisión, Joaquín Ferrándiz relató sus terribles crímenes en una carta manuscrita que Equipo de Investigación hizo pública por primera vez el pasado mes de enero. En aquella misiva, el asesino en serie de Castellón recordaba con todo lujo de detalles cómo abordó y asesinó a Sonia, su primera víctima.

"Nunca olvidaré sus gritos", escribía Ferrándiz, que relataba: "Un odio cegador y descomunal se apoderó de mí". "Mi instinto me hizo taparle los ojos para que no pudiera luego reconocerme y taparle la boca para que no pudiese gritar más", escribió el asesino, que contaba cómo la estudiante intentó resistirse desesperadamente.

"Supongo que en aquellos momentos ella tenía miedo de que la matara y por eso gritaba y se movía y su miedo fue lo que la mató", agregaba en esa estremecedora carta. Posteriormente, ocultó el cadáver de la joven estudiante de Filología Inglesa, cuyo cuerpo sin vida no fue encontrado hasta cuatro meses después.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.