El mismo verano en que Joaquín Ferrándiz mató a Sonia, el conocido como asesino en serie de Castellón acabó con la vida de otras tres víctimas: Natalia, Paqui y Mercedes, tres mujeres prostituidas cuyos asesinatos relató con frialdad en una carta escrita desde la cárcel que Equipo de Investigación desveló el pasado mes de enero.

En la misiva, recordaba cómo recogió en el coche a Natalia: "Tras pagarle y desnudarse, es cierto que me abalancé sobre ella y le até las muñecas para evitar resistencia con una bolsa de plástico que ella tenía. Seguidamente la asfixié como a Sonia, por la espalda y con las manos", escribió.

A los pocos días, Ferrándiz repitió el mismo 'modus operandi' para matar a Paqui, que ejercía a la prostitución para pagar sus dosis de heroína. Un asesinato que describió así en su carta: "En esos momentos no era yo, no era una persona, era un autómata, un robot. Tras llegar al sitio que ella indicó, me abalancé sobre ella, resistiéndose y atacándome con una jeringuilla. Tras reducirla la asfixié con mis manos".

Al asesinato de Mercedes, su última víctima en 1995, apenas le dedicó unas líneas, cuya reconstrucción puedes escuchar en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.