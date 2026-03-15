"Para poder comer y pagar el alquiler tienes que pasar por el aro": el duro testimonio del camarero que trabajaba 40 horas y cotizaba por 10

Carlos Muñoz, camarero, desvelaba en Equipo de Investigación en 2022 que se había visto obligado a denunciar a su jefe a la Inspección de Trabajo. Estas eran algunas de las prácticas ilegales por las que habían tenido que pasar tanto él como sus compañeros para poder "comer y pagar el alquiler".

El testimonio de este camarero destapó las prácticas laborales que había sufrido durante meses en un bar en el que estaba contratado. Así lo relataba Carlos Muñoz en un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2022. Él decidió denunciar a su jefe ante la Inspección de Trabajo por las condiciones laborales que se había visto obligado a soportar.

El joven explicó al programa de laSexta que su contrato no reflejaba ni de lejos las horas que realmente trabajaba. "Yo estaba oficialmente contratado por 10 horas semanales pero echaba sí o sí unas 40", reconoció.

Según relató, las 30 horas restantes las cobraba fuera de nómina. "Al final de mes el jefe nos mandaba a una especie de sótano que tenía dentro del bar y ahí nos daba en mano en un sobre lo que era la cantidad total del sueldo", contó.

Muñoz aseguró que este tipo de prácticas son frecuentes en el sector. A su juicio, se trata de algo "bastante usual" en el mundo de la hostelería. "Si quieres comer y pagar el alquiler, tendrás que pasar por el aro", afirmó.

El camarero también explicó que no había recibido su contrato hasta tres meses después de haber empezado a trabajar y solo tras insistir en varias ocasiones. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, descubrió que figuraba con una categoría profesional distinta a la que realmente desempeñaba, ya que aparecía como "ayudante de cocina". Además, los horarios no se correspondían con la realidad.

"Si tú cotizas 10 horas en vez de 40, ¿qué pasa? Que cuando llegas a ver los días cotizados para conseguir el paro, me encuentro que de los 8 meses que había trabajado, había cotizado 15 o 20 días. Entonces, claro, no puedes ni tan siquiera pedir el paro", explicó haciendo ver hasta qué punto le afectaba esta situación.

El joven camarero presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo, algo que podía hacerse de forma anónima. Pero sus jefes tenían una fórmula para salir airosos de las inspecciones: un grupo de WhatsApp en el que indicaban lo que tenían que hacer y decir sus camareros ante los inspectores.

Su experiencia reflejaba una realidad que muchos trabajadores de la hostelería aseguran haber vivido.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

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