El negocio de subarrendar pisos: de YouTube a facturar medio millón al año

En menos de dos años, Juan Carlos y Roberto ya tienen en cartera 17 pisos que alquilan para después subarrendar las 80 habitaciones. Con este negocio se esperan embolsar más de medio millón al año.

No solo hay inquilinos buscando vivienda: también proliferan perfiles que convierten el alquiler en un modelo de negocio basado en el subarriendo. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que pasaron de trabajar como mozo de almacén e informático a vivir de alquilar pisos para después dividirlos y realquilar sus habitaciones.

Según relatan en Equipo de Investigación, en un programa emitido en abril de 2023, su rutina consiste en rastrear el mercado en busca de viviendas. En algunos casos, incluso ofrecen a los propietarios realizar reformas "gratuitas" con el argumento de "mejorar la propiedad", una estrategia que les permite cerrar acuerdos y explotar después el inmueble.

La rentabilidad que obtienen puede superar el 80% del precio original del alquiler. "Estamos facturando más de medio millón de euros al año. Esperamos llegar a los 750.000 y el beneficio bruto mensual ronda los 12.000 euros", explican.

En menos de dos años han reunido una cartera de 17 pisos —algunos con ingresos cercanos a los 3.000 euros mensuales— y gestionan alrededor de 80 habitaciones. Reconocen que descubrieron este modelo de negocio a través de vídeos en YouTube, Facebook y contenidos de supuestos gurús que prometen enriquecerse rápidamente con el alquiler.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí