José Esquinas, exinvestigador de la FAO: "Es posible una agricultura sin pesticidas"

José Esquinas, ingeniero agrónomo que trabajó durante 30 años en la FAO, defiende que una agricultura sin pesticidas es posible. El científico cuestiona un modelo alimentario que produce más de lo necesario mientras millones de personas pasan hambre.

José Esquinas ha dedicado toda su vida a investigar cómo alimentar al mundo de la manera más eficiente. Tras trabajar durante 30 años en la FAO, el ingeniero agrónomo defiende que una agricultura sin pesticidas no solo es viable, sino también "perfectamente factible".

Pero, si es posible producir alimentos sin recurrir a estos productos, ¿por qué no se hace? Esquinas invita a reflexionar sobre el modelo alimentario actual y señala una de sus principales contradicciones: según datos de la FAO, producimos un 60 % más de alimentos de los que necesitamos para alimentar a toda la humanidad. Sin embargo, esta abundancia no evita que millones de personas pasen hambre y que miles mueran por esta causa.

Para el científico, una parte importante del problema reside en las pérdidas y el desperdicio de alimentos. "Una tercera parte de la producción mundial se pierde en el camino o se tira a la basura", advierte.

Esquinas ilustra esta situación con una anécdota: dos camiones chocaron en una carretera, uno viajaba de Holanda a España y el otro, en sentido contrario, de España a Holanda. Tras el accidente, descubrieron que ambos transportaban tomates.

Cuando preguntó a un amigo economista si aquella situación resultaba rentable, este le respondió que sí, porque "cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB".

La respuesta llevó a Esquinas a cuestionar un sistema que prioriza el crecimiento de la producción y las ventas por encima de otras necesidades. "Estamos metidos en una sociedad productivista en la que el objetivo es producir más y más barato. Si lo miramos así, no estamos en una buena dirección", afirma.

Con esta reflexión, el ingeniero agrónomo pone el foco en la necesidad de replantear el modelo de producción y distribución de alimentos y vuelve a plantear una cuestión clave: cómo avanzar hacia una agricultura sin pesticidas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

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