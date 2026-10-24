Croquetas a 18 euros y una cuenta de 93: la denuncia de un cliente en la feria de Murcia

Revisar la carta antes de pedir puede evitar sorpresas en la cuenta. Un análisis de Equipo de Investigación revela que algunos bares y restaurantes incluyen cargos por conceptos que no está permitido cobrar, además de prácticas relacionadas con los precios y el servicio de agua del grifo.

Las quejas por los precios de la comida en ferias y eventos populares se repiten en distintos puntos de España. Una de ellas llamó la atención de Equipo de Investigación en 2023, cuando un usuario publicó en X su experiencia tras cenar en la feria de Murcia. Su mensaje acumuló 108 respuestas y fue retuiteado cerca de 300 veces.

"Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", escribió el consumidor.

Tras conocer su denuncia, un reportero del programa se puso en contacto con él para conocer los detalles de lo ocurrido. El hombre explicó que había acudido a la feria con su mujer y su hija para llevarlas a las atracciones y que, después, decidieron cenar algo rápido en una carpa.

"Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones, decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona", relató. Sin embargo, aseguró que la experiencia fue decepcionante por la calidad de los platos. "La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", afirmó.

El consumidor también expresó su malestar por la falta de información sobre los precios antes de realizar el pedido y aseguró haberse sentido estafado. Además, señaló que había encontrado quejas similares en otros lugares de España y cuestionó el funcionamiento de algunos puestos itinerantes.

"Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van", denunció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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