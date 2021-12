El consumo de aguacate en España no deja de subir año tras año a pesar de que es una de las frutas más caras. Sin embargo, no todo el aguacate que se come en nuestro país es de origen nacional, más de la mitad proceden de Perú. Viajan durante tres semanas en contenedores frigoríficos en los que recorren 9.000 kilómetros hasta llegar al puerto de Algeciras, el principal punto de entrada de este producto de toda Europa -como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado-.

Los aguacates suelen venir a ocho grados de temperatura, con una atmósfera protectora y con bajo oxígeno para ralentizar en la medida de lo posible el proceso de maduración durante el transporte.

En los puertos, los inspectores abren más de 5.200 contenedores de aguacates al año. Equipo de Investigación habló con Óscar Martínez, inspector de Sanidad Vegetal, que explicó en qué consiste su trabajo.

"Echamos un vistazo dentro del camión por si hubiera algún tipo de producto no declarado, de ser así, habría que hacer un rechazo de esa mercancía. Los aguacates tienen que venir con un sello que indica que los palés han estado sometidos a tratamiento. Hay que tratar la madera porque puede alojar un escarabajo que hay que evitar que se extienda porque puede acabar con la población de pinos europeos", destacó.

Vista la madera, habría que comprobar el estado de los aguacates para "ver que están bien". El siguiente paso consiste en partir varios aguacates por la mitad y descartar que haya "problemas con los huesos". Una vez hechas todas las comprobaciones, se daría el visto bueno a la inspección para despachar la mercancía, que continuaría su viaje hasta llegar al consumidor final.

Por otro lado, Equipo de Investigación analizó con un experto agroalimentario aguacate de un súper, un mercado tradicional, una frutería gourmet y una tienda asiática. Puedes ver el resultado en el vídeo.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.