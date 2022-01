Cuando Albert López se enteró de que Rosa Peral mantenía una relación con Pedro Rodríguez, víctima del crimen de la Guardia Urbana, reaccionó violentamente.

"Eres una puta y una mentirosa, eres una falsa y no tienes cojones a decir la verdad. Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré. Eres una rata traidora, por suerte, tu cara no miente. Nunca más iremos de patrulla, ni nada. Olvídalo", le dijo.

"Él quiere llamar su atención hablando así", explicó Sergio García, psicólogo forense, a equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Sin embargo, meses después, hay un cambio en su tono y Albert López se dirige así a Rosa Peral: "Me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto... Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar".

En palabras del psicólogo forense, "ahora quiere ir de amante víctima que quiere dar pena para poder volver con ella".

Según afirmó la propia Rosa Peral en el Juicio, Albert tenía envidia de que ella tuviera intención de casarse con Pedro Rodríguez: "A Albert le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro. Sin venir a cuento, me trajo un anillo de compromiso, me lo tiró delante de mis amigas y yo se lo devolví y le sentó fatal. Se enfadó muchísimo", declaró.

Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, fueron condenados a penas de 25 y 20 años de prisión. La sentencia les considera culpables del asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de Rosa y miembro del mismo cuerpo policial.

Por otro lado, Equipo de Investigación refleja cuál fue la sorprendente reacción de Rosa Peral cuando le dijeron que habían encontrado el coche de su pareja con un cadáver.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.