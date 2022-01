Rosa Peral y Pedro Rodríguez tenían una relación, la pareja vivía a escasos minutos del lugar en el que apareció el cadáver de él calcinado en el interior de un vehículo, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En un primer momento se desconocía que el cuerpo hallado era el de Pedro Rodríguez y a los investigadores les sorprendió la reacción de Rosa Peral cuando le comunicaron que habían encontrado el coche de su pareja con un cadáver en el interior.

Tras conocer la noticia, Rosa Peral no quiso acompañar a los agentes, aseguró que no tenía con quién dejar a sus hijas.

Al día siguiente, Rosa acudió a comisaría y declaró que habían tenido una discusión. Afirmó que no sabía nada de Pedro Rodríguez desde entonces. Lo describió como un hombre muy impulsivo, con reacciones violentas y muy celoso.

A los Mossos les pareció raro que Rosa no denunciara la desaparición de su pareja. El comportamiento de Rosa levantó sospechas y nadie pasó por alto una foto que envió a través de su WhatsApp

"A mí lo primero que me llamó la atención de la foto es la actitud de ella. No era una persona que preocupada porque había desaparecido su pareja. Todavía no se sabía que estaba muerto. Era una comida entre colegas de trabajo porque había una despedida. No solo va Rosa, sino que aparece con Alberto. Él es una expareja de Rosa, habían tenido encuentros esporádicos. Eran amantes. Hay tres protagonistas: Rosa, en el centro, pareja de Pedro -la víctima-. En ese momento vivían juntos. Alberto es otro compañero de la Guardia Urbana, de Rosa y de Pedro. Trabajan juntos. Lo que se dibuja al principio de la historia era un triángulo amoroso en el que Pedro descubre algo entre ellos dos", explicó Gemma Liñán, periodista de elnacional.cat

Ocho días después de la muerte de Pedro, Rosa volvió a comisaría y cambió su versión. Señaló a Albert como sospechoso, pero las incongruencias pusieron en duda la veracidad del relato. había indicios suficientes para detener a Rosa y a Albert. Los investigadores estaban convencidos de que el chalé que compartían Rosa y la víctima fue el escenario del crimen.

Intentaron que los arrestados aclararan las contradicciones en las que incurren. "En la casa de Rosa encuentran rastros de sangre muy visibles en el salón y en toallas en la habitación. También encuentran sangre en unas botas negras, hay salpicaduras en distintas partes como el espejo del baño", añadió Gemma Liñán

Rosa incriminó a Albert y detalló supuestos hachazos que le propinó a Pedro. Pero el hacha nunca apareció.

Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral y Albert López, fueron condenados a penas de 25 y 20 años de prisión. La sentencia les considera culpables del asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de Rosa y miembro del mismo cuerpo policial.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró por qué el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona parece obra de la mafia internacional. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.