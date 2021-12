A pesar de que muchos establecimientos utilizan en sus escaparates como reclamo la expresión 'pan de leña', en realidad, en muchas ocasiones no es así. Equipo de Investigación destapó el engaño en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Para comprobarlo, Equipo de Investigación recorrió varios establecimientos en busca de los hornos de leña donde supuestamente se haría el pan. Sin embargo, la realidad fue que la gran mayoría de tiendas que anuncian este producto hacen su pan en un horno eléctrico, o de gasoil.

"Es tipo de leña, pero no es de horno de leña", justificó una vendedora sobre su pan.

"El combustible no es leña porque es muy difícil hacerlo así. Todo el rato que el horno está en funcionamiento hay que estar pendiente para que el pan tenga la misma temperatura, si no, no sale el producto que tiene que salir. Quienes lo hacen así producen una cantidad muy limitada", trató de excusarse otra vendedora.

La ley impone multas a los comercios que engañen a sus clientes.

Por otro lado, Equipo de Investigación habló con un médico especialista en intolerancias alimentarias que alertó de los riesgos para la salud del pan rápido. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.