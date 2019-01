Francisco Javier Medina, el falso culpable del crimen de Almonte, habla con Gloria Serra: "Me han destrozado la vida"

Periodistas de todos los medios de comunicación esperaban a Francisco Javier Medina. Al juicio llegó con su abogado y arropado por su familia, cinco años después del asesinato el Tribunal Supremo ha confirmado su absolución. Por primera vez, el único acusado del doble crimen de Almonte está dispuesto a hablar ante las cámaras.

"No puedo empezar sin dar las gracias a la Justicia española por haberme permitido demostrar mi inocencia", declara Francisco en la rueda de prensa. "Siempre lo he dicho, se han equivocado conmigo, pero ahora debe acabar el linchamiento al que he sido sometido", señala.

