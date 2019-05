Equipo de Investigación se desplaza a la capital mundial del porno. En Barcelona se producen más de 700 escenas pornográficas al año y allí asistimos a un rodaje.

Hablamos con un director que graba hasta 20 escenas porno al mes y nos desvela cuáles son los vídeos más vistos.

"Por norma general, los extremos son los que más gustan, cuando hablo de extremos hablo de 'teens', mayores obviamente de 18 años, o chicas maduras, 'mature'", destaca.

Además, también explica las diferencias que hay para él entre el sexo y el porno: "Una escena es un trabajo, es postureo, es muy mecánico todo. La gente que confunda esto tiene un problema muy serio, si yo voy al cine y me creo que soy Superman y me tiro de una montaña, me voy a matar, es ficción".

Según un estudio, más del 48% de los vídeos porno contienen agresiones verbales y casi un 89% agresiones físicas. El vídeo porno más visto de Internet es uno en el que aparece una violación de manera muy explícita. Cuatro hombres raptan a una mujer, la desnudan contra su voluntad y la violan. Tiene 225 millones de visitas a día de hoy.

Los expertos denuncian que la consecuencia principal es que se construye una sexualidad masculina en la que es compatible el obtener placer sexual con el ejercer violencia contra las mujeres. Lamentan que haya habido casos como el de 'La Manada' muy ligados a la pornografía.