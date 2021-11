El 8 de octubre de 2011 un Bretón aparentemente nervioso llamaba a Emergencias de Andalucía para alertar de la desaparición de sus hijos: Ruth y José.

"Mira, estoy en Córdoba capital, voy a denunciar que no encuentro a mis hijos, uno de dos años y otro de seis. Ha sido en el parque que hay enfrente de 'La Ciudad de los Niños'. Estábamos en Huelva y nos hemos venido aquí. Se llaman José y Ruth Bretón. La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta corta con líneas rositas y blancas transversales. El niño lleva una camiseta corta azul, con los bordes amarillos y unos pantalones claritos", explicaba José Bretón.

Bretón aseguró que perdió a sus hijos "en un tumulto de gente"

Preguntado por cómo había perdido a los menores, sin dudar, afirmaba que "había un tumulto de gente" cuando desaparecieron y que todo ocurrió una media hora antes de la llamada.

A pesar de su intento por sonar convincente, desde un primer momento, los investigadores desconfían de la coartada de José Bretón.

Bretón, altivo ante el juez

Con las imágenes de una cámara de seguridad, el juez desmonta la versión del padre de los niños.

"¿Es cierto que usted, don José, cuando entró en 'La Ciudad de los Niños' y vio la cámara de seguridad que no sabía que existía se tapó la cara?", pregunta el juez a Bretón.

"Yo no me tengo que ocultar de nada, yo no me tapo la cara nunca. Voy a cara descubierta", responde él altivo y desafiante.

A pesar de que las imágenes reflejan que Bretón se tapó el rostro y, por lo tanto, su coartada se desinfla, él lo niega. "Lo digo una y cien veces, son elucubraciones, como las que usted hace en sus actos", recrimina con prepotencia al juez.

Bretón también cuestionó la reconstrucción

Además, el padre de Ruth y José también pone en duda la reconstrucción judicial cuestionando los tiempos empleados. "El tiempo que invertimos no se corresponde con la realidad", afirma.

"Los recorridos que hice como un descosido buscando a los niños, no puede ser que los hagamos con un cordón policial y usted parando todo el rato. Eso no va a cuadrar en la vida. Yo no tardaría ni dos minutos en hacerlo como un loco para un lado y para otro. No va a cuadrar nunca", añade tratando de justificar la atrocidad cometida.

Por otro lado, Equipo de Investigación también recoge la conversación que José Bretón mantuvo con su hermano: "¿Te han sacado algo?". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que se hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta volvió a emitir el domingo pasado.