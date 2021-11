Equipo de Investigación analizó las claves del caso de Ruth y José y recuperó la sesión del juicio en la que preguntaron a Bretón si se tapó ante una cámara de seguridad el día de la desaparición de sus hijos.

"¿Es cierto que usted, don José, cuando entró en la Ciudad de los niños y vio la cámara de seguridad que no sabía que existía se tapó la cara?", le preguntó el juez.

Por su parte, Bretón contestó altivo: "Yo no me tengo que ocultar de nada, yo no me tapo la cara nunca. Voy a cara descubierta".

Al ver las imágenes, Bretón aseguró que estaba moviendo sus gafas y arremetió directamente contra el juez: "Lo digo una, cien veces, y las que hagan falta. Son todo elucubraciones como las que usted hace en sus autos".

"Don José, no quiero entrar en debate", le replicó el juez. "Claro, porque lo pierde", le espetó el padre de Ruth y José.

"Él se crece, se ve triunfador, cree que ya ha conseguido lo que pretendía, que era tener una coartada perfecta para seguir adelante con el plan, que era acercarse y dirigirse a Ruth, probablemente. Ha ido reforzándose y creyéndose victorioso en su planteamiento", indica Miguel Llorente, psiquiatra forense.

Por otro lado, Equipo de Investigación recuperó el momento en el que el primo de Ruth Ortiz habló con el hermano de José Bretón y mencionó una conversación que ambos tuvieron por WhatsApp. "¿Te han sacado algo?", le llegó a preguntar Bretón. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.