Equipo de Investigación analizó las claves del caso de Ruth y José poniendo el foco en el padre de los niños, José Bretón.

Durante la investigación, el primo de la madre de los niños decidió hablar con el hermano de José Bretón, grabó la conversación y se la entregó a la Policía.

"Un día, está tu hermano en Las Quemadillas y tú estás haciendo una declaración en comisaría. Hablas con él por WhatsApp y te pregunta: ¿Te han sacado algo?'. Entonces, tú le respondes: 'No, no me han sacado nada'", le dijo el primo.

A continuación, el hermano de José Bretón contestó: "No me acuerdo de lo que me mandó y en qué contexto me lo mandó".

Preguntado por si creía que su hermano había sido capaz de hacer algo malo a los niños, él respondió claramente que no.

